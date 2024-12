Ang Lee'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA), sinema dünyasının usta isimlerinden Ang Lee’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu. 70 yaşındaki Lee, ödülünü 8 Şubat'ta düzenlenecek olan 77. DGA Ödülleri’nde alacak. Bu ödül, DGA’nın 88 yıllık tarihinde yalnızca 36 yönetmene verilmiş olup, en son 2022 yılında Spike Lee’ye takdim edilmişti.

DGA Başkanı Lesli Linka Glatter, yaptığı açıklamada Lee’nin sinema dünyasındaki yenilikçi çalışmalarını vurgulayarak, “Ang Lee, gerçekten bir usta yönetmendir. 30 yılı aşkın süredir, dönem dramalarından komediye, maceradan western'e, süper kahraman filmlerinden dövüş sanatlarına uzanan dinamik bir eser koleksiyonuna imza attı. Her zaman yeni zorlukları cesurca üstlenmiş, kendini tekrar etmeden sinematik mükemmellik elde etmiştir” dedi.

Ang Lee, yaptığı açıklamada ödülden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Sevgili birliğim tarafından böyle inanılmaz bir şekilde tanınmak benim için büyük bir onur. Bu ödül, hem benim için kişisel bir dönüm noktası hem de eserlerimin meslektaşlarım üzerindeki etkisini değerlendirme fırsatı sunuyor” dedi.

İKİ OSCAR ÖDÜLLÜ BİR YÖNETMEN

Tayvan doğumlu Ang Lee, 1995 yapımı "Sense and Sensibility," 1997 yapımı "The Ice Storm" 2003 yapımı "Hulk" ve 2012 yapımı "Life of Pi" gibi önemli filmlere imza attı. Lee, “Brokeback Mountain” ve “Life of Pi” filmleriyle En İyi Yönetmen dalında iki Oscar kazanarak adını sinema tarihine yazdırdı. Son olarak 2019 yılında Will Smith’in başrolünde yer aldığı “Gemini Man” adlı aksiyon filmini yönetti.

Geçtiğimiz günlerde Tokyo’da aldığı Praemium Imperiale Ödülü töreninde konuşan Lee, altı yıldır film yapmadığını belirterek, “Sinema köklü bir değişim geçirmeli. Mevcut yolculuğumuza devam edersek bu, çıkmaz sokak olur. İzleyicileri yeniden hayran bırakacak bir şeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.