Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'dan flaş açıklama

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia ediliyordu.

Hatta Erden Timur'un İtalya'ya giderek bu transfer için girişimde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Juventus'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria'ya başka kulüplerin de talip olduğu bildiriliyor.

Arjantinli futbolcu, İtalyan basınına transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Doğrusu bu haberlerden pek hoşlanmadım. Değişim için doğru zamana ben karar veririm. Ben kimseyle konuşmadım. Ne olacağını zamanı gelinde göreceğiz."

İtalyan basını Di Maria'nın Juventus'ta kalmak istediğini de ileri sürdü.