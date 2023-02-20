20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'dan flaş açıklama

Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'dan flaş açıklama

Galatasaray'ın transfer etmek istediği ileri sürülen Arjantinli yıldız Angel Di Maria açıklama yaptı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:26
Takip Et

Angel Di Maria'dan transfer sözleri

Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'dan flaş açıklama
+
Aa
-

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia ediliyordu.

Hatta Erden Timur'un İtalya'ya giderek bu transfer için girişimde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Juventus'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria'ya başka kulüplerin de talip olduğu bildiriliyor.

Arjantinli futbolcu, İtalyan basınına transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Doğrusu bu haberlerden pek hoşlanmadım. Değişim için doğru zamana ben karar veririm. Ben kimseyle konuşmadım. Ne olacağını zamanı gelinde göreceğiz." 

İtalyan basını Di Maria'nın Juventus'ta kalmak istediğini de ileri sürdü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
2
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
4
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
5
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
6
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
7
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.