Angel Di Maria'ya sunulan sözleşme maddeleri yok artık dedirtti

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Angel Di Maria'ya sunulan sözleşme maddeleri yok artık dedirtti

Arjantin ekibi Rosario Central, adı Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria'ya ilginç bir sözleşme sundu. Sözleşmenin detayları yok artık dedirtti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Angel Di Maria'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Benfica ile yollarını ayıracak olan yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın haricinde Arjantin ekibi Rosario Central de girişimlerini sürdürüyor.

Radio Continental'in haberine göre; Rosario Central'in Angel Di Maria için sunduğu sözleşmede ilginç maddeler bulunuyor.

İşte yok artık dedirten sözleşme maddeleri:

- Evi için özel gözetim, zırhlı araç
- Karadan ve havadan özel koruma
- Federal Polis ve Özel Harekat destekli ekip
- Stadyumda ve antrenmandayken sivil polis koruması

SANKİ SAVAŞA GİDİYOR
Bu maddeler sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler 'Sanki savaşa gidiyor' tarzında yorumlar yaptı.

Geçen sezon Benfica ile 50 maçta oynayan Di Maria, bu maçlarda 17 gol atarken 15 asist yaptı.

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