Angelina Jolie ile Brad Pitt davasında yeni gelişme

2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin çocuklarının velayeti için girdikleri hukuk mücadelesi yine gündemde. Jolie, velayet davasını yürüten yargıcı suçladı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt davasında yeni gelişme

Bir zamanlar Hollywood’un gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor.

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ABD basınında çıkan haberlere göre, Angelina Jolie, çocuklarının velayeti için Pitt’le girdiği davaya bakan Yargıç John W. Ouderkirk’i eleştirerek mahkemelere aile içi şiddet eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti. Jolie, yazdığı 29 Eylül tarihli mektupta, çocuklarının mahkemede aile içi şiddetle ilgili ifade vermesi talebini reddeden yargıcı “önyargılı” olmakla ve Brad Pitt’in tarafını tutmakla suçladı.

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Brad Pitt’e yakın kaynaklar ise The Post gazetesine yaptıkları açıklamada, Jolie’nin gerçekleri çarpıtmak için her zamanki taktiklerini kullandığını, bu amaçla yargıcın itibarını zedelemeye çalıştığını savundu.

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Yargıç Ouderkirk, 2021 yılında çiftin 6 çocuklarının ortak velayetine eşit olarak sahip olması gerektiğine karar vermişti. Jolie o dönemde de yargıcın davadan alınması için talepte bulunmuştu.

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