Angelina Jolie kendi moda markası için kapak yıldızı oldu

Editör: Özlem KIRAL

Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie'nin kariyerine veda edeceği ve tasarımcı olacağı iddia edilmişti.

Atelier Jolie adlı markasıyla moda sektörüne atılmaya hazırlanan oyuncu, Vogue dergisinin kapak yıldızı oldu.

"BÜYÜK BİR TASARIMCI OLMAK İSTEMİYORUM"

Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz'e poz veren yıldız, Atelier Jolie imzası taşıyan ve sprey boya ile boyanmış elbisesiyle kapakta yer aldı.

Oyuncu "Büyük bir tasarımcı olmak istemiyorum. Başkalarının olabilmesi için bir marka yaratmak istiyorum" dedi.

''ANNE OLMAK HAYATIMI KURTARDI...''

Ünlü yıldız mesleğinin yanı sıra anne olmanın "kendisini kurtardığını" söyledi. 2002 yılında oğlu Maddox'u evlat edinen oyuncu "Anne olduğumda 26 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti. Çocuk sahibi olmak hayatımı kurtardı, dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı" dedi