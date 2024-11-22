Angelina Jolie oğluyla kırmızı halıya çıkınca Brad Pitt küplere bindi

Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'nin, oğlu Knox Jolie-Pitt’i 2024 Governors Ödülleri'ne katılmaya davet etmesini, kendisini “kışkırtmak” olarak değerlendirdi. Kaynaklara göre, Brad, Knox’un, üç yıl sonra annesiyle birlikte kırmızı halıda yer almasını, özellikle Château Miraval davasının öncesinde yaşanan gelişmelerle ilgili bir tesadüf olarak görüyor.

Jolie ve 16 yaşındaki oğlu Knox, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda kırmızı halıda poz verirken kameralara yansıdı. Brad Pitt, son birkaç gündeki gelişmeleri garip bir tesadüf olarak değerlendiriyor. Bir hâkim, Miraval şarap işletmesi davasının ilerlemesi için onay verirken, Knox’un annesiyle etkinlikte boy göstermesi, Brad’i şaşırtmış.

Başka bir kaynağa göre ise, Knox’un kırmızı halıya çıkma kararı, tamamen kendi isteğiyle alındı. Oğlu genellikle kameralardan uzak durmayı tercih etse de, bu kez annesinin yanına katılma isteğini dile getirdi. Angelina Jolie ise oğlunun yanında olmasından büyük gurur duyduğunu belirtti. Kaynaklar, Jolie’nin oğlunun bu kararı almasına memnuniyetle karşılık verdiğini ve ikilinin birlikte unutulmaz bir gece geçirdiğini aktardı.

Öte yandan, bu ayın başında Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Miraval davasının yargılama aşamasına geçmesini onayladı. Brad Pitt için bu, hukuki bir zafer anlamına gelirken, Jolie’nin davanın reddedilmesi yönündeki çabaları sonuçsuz kaldı. Aynı şekilde, Jolie ve Pitt’in 18 yaşındaki kızı Shiloh, bu yıl mayıs ayında babasının soyadını resmen terk etti.