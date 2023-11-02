Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor”

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.

Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor”

Geçmişte Birleşmiş Milletler adına yaptığı çalışmalarla bilinen Angelina Jolie, İsrail'in dün ve bugün Cebaliye Mülteci Kampı'nı bombalamasına Instagram sayfasından tepki gösterdi.

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Jolie, bu yapılanın, gidecek hiçbir yeri olmayan, mahsur kalmış bir halkın bilinçli ve kasıtlı olarak bombalanması olduğunu belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır bir tür açık hava hapishanesi haline getirilen Gazze'nin hızlıca toplu bir mezara dönüştüğünü belirten Angelina Jolie, "Öldürülenlerin yüzde 40'ı masum çocuklar. Aileler katlediliyor" diye yazdı.

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Bütün dünyanın bu olup biteni izlediğini belirten Jolie, birçok ülke hükümetinin desteğiyle milyonlarca Filistinli kadın ve çocuğun cezalandırıldığını vurguladı.
Ünlü yıldız, İsrail'in tavrının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Filistin halkının gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakıldığını yazdı.

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ATEŞKESİ REDDEDENLER DE BU SUÇA ORTAK

Angelina Jolie, dünya liderlerinin de insani ateşkes taleplerini reddedip BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmasını engelleyerek bu suça ortak olduğunu belirtti.

Jolie'nin Instagram paylaşımında iki gün üst üste bombalanan Cebaliye Mülteci Kampı ile ilgili bazı genel bilgiler de yer aldı.

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Cebaliye'nin Gazze Şeridi'ndeki sekiz mülteci kampının en büyüğü olduğu belirtilen paylaşımda Güney Filistin'den evlerini, köylerini terk eden Filistinlilerin 1948 yılında buraya yerleştiğine değinildi. Sadece 1.4 kilometre karelik bir alana yayılan kampta 116 binden fazla insanın yaşadığı da belirtildi.

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