Angola Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Angola Merkez Bankası, Mart 2025 toplantısında politika faizini yüzde 19,5 seviyesinde sabit bıraktı. Bu karar, Aralık 2022'den bu yana en yüksek borçlanma maliyetlerinin onuncu ay üst üste korunması anlamına geliyor. Ancak banka, finans sektörünü desteklemek amacıyla likidite emilim oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 17,5’e, ticari bankalar için zorunlu karşılık oranını ise 100 baz puan azaltarak yüzde 20’ye indirdi.

EKONOMİK BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEN ADIMLAR

Merkez bankasının aldığı bu önlemler, Angola’nın finansal sistemindeki likiditeyi artırarak ekonomik büyümenin yüzde 3’lük hedefin üzerinde seyretmesini sağlamak amacı taşıyor. Ülkenin 2024 yılı büyüme oranının yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesi beklenirken, petrol sektöründeki yüzde 3,61’lik büyüme oranı ülke ekonomisinin genel büyüme hızının gerisinde kaldı.

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ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI

Angola’da enflasyonun 2025 yılında yüzde 17,5’e gerilemesi öngörülüyor. 2024 yılını yüzde 27,5 enflasyon oranıyla kapatan ülke için bu düşüş, para politikasındaki sıkı duruşun etkisini gösterdiğini kanıtlıyor. Merkez bankası, faiz oranlarını yüksek tutarak enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, likiditeyi artırıcı adımlarla ekonomik büyümeyi dengelemeyi amaçlıyor.