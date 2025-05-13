Angola’nın yeni enflasyon yüzde 22,32 oldu

Angola Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, enflasyon dokuzuncu ay üst üste düşüş gösterdi. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,34 arttı. Bu oran, Mart ayındaki yüzde 1,38'lik artışın gerisinde kalarak Mayıs 2023’ten bu yana görülen en düşük aylık artış olarak kayda geçti. Uzmanlara göre bu yavaşlama, büyük ölçüde otel, kafe ve restoranlardaki fiyat artışlarının yüzde 1,75’ten yüzde 1,65’e düşmesinden kaynaklandı.

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HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ YAVAŞLAMA BELİRLEYİCİ OLDU

Fiyat artışlarının yavaşlamasında bir diğer etkili alan da çeşitli mal ve hizmetler grubu oldu. Bu kategorideki aylık artış yüzde 1,56’dan yüzde 1,53’e gerileyerek genel enflasyon eğiliminde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Analistler, Angola Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve kwanzanın döviz piyasalarında sağladığı kısmi istikrar sayesinde bu eğilimin önümüzdeki aylarda da sürebileceğini belirtiyor.

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EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN UMUT SÜRÜYOR

Angola ekonomisi, yüksek enflasyonla mücadele etmeye devam ederken, enerji fiyatları ve ithalata bağımlılık gibi yapısal sorunlarla da karşı karşıya. Ancak ekonomistler, gıda ve ulaşım gibi temel harcama kalemlerinde beklenen istikrarın, enflasyonun daha da düşmesine katkı sağlayabileceğini öngörüyor. Angola Maliye Bakanlığı'nın dolar bazlı dış ticaret dengesi üzerindeki dengeleyici etkisinin de fiyat baskılarını hafifletmesi bekleniyor.