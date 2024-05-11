Ani işitme kaybı ve baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar açıkladı

Orta ve iç kulak hastalıkları, enfeksiyonlar, travmalar, ilaçlar, migren, kanser ve romatizma gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ani işitme kaybı ve baş dönmesi, uzmanlar tarafından ciddiye alınması gereken belirtiler arasında gösteriliyor.

Bu belirtileri yaşayan bireylerin, vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları gerektiği vurgulanıyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları, işitme ve denge testleri, görüntüleme yöntemleri ve diğer tetkiklerle tanı koymaya çalışacaklarını ve uygun tedavi yöntemlerini öneriyorlar.

Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi veya cerrahi müdahaleler bulunuyor.

Erken tanı ve tedavi, işitme ve denge kaybını önlemek veya azaltmak için hayati önem taşıyor.

Doç. Dr. İlhan Şahin ve Prof. Dr. Aytuğ Altundağ gibi alanında uzman doktorlar, işitme ve denge kaybının farklı sebeplerle meydana gelebileceğini ve tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtiyorlar

Ani işitme kaybının en sık nedenlerinin viral hastalıklar olduğunu, ayrıca iç kulaktaki damarlarda kan akım bozukluğuna neden olabilecek sistemik hastalıkların da bu duruma yol açabileceğini ifade ediyorlar.

Ani İşitme Kaybı ve Baş Dönmesi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Ani işitme kaybı ve baş dönmesi, acil bir durum olarak kabul ediliyor ve bu hastaların tedavisinde saatlerin bile önem taşıdığı, tedavinin erken yapılmaması durumunda işitme kayıplarının kalıcı olabileceği belirtiliyor. İşitme ve denge organlarımızın iç kulakta yer aldığı ve bu bölgedeki problemlerin hem işitme hem de denge kaybına yol açabileceği üzerinde duruluyor.

Ani İşitme Kaybı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Ani işitme kaybı, 3 günden kısa sürede oluşan ve işitme testinde (odiometri) peş peşe gelen 3 ses frekansında en az 30 dB (desibel) kayıp gözlenmesi durumu olarak tanımlanıyor. Ani işitme kaybının nedenleri arasında viral enfeksiyonlar, damar tıkanıklığı, otoimmün hastalıklar, bakteriyel enfeksiyonlar, tümörler ve travmalar sayılıyor.

Tanı, işitme testi (odiometri) ile konuluyor ve kan testleriyle metabolik ve etyolojik faktörler taranıyor. İşitme kaybı üç haftada düzelmezse MR ve tomografi ile ayrıntılı incelemeye gidiliyor.

Tedavi yöntemleri arasında hiperbarik oksijen tedavisi, kanı sulandırıcı ilaçlar, kortikosteroidler, karbojenler, yüksek molekül ağırlıklı serumlar, vitaminler ve idrar söktürücüler bulunuyor.

Tedavi, hastanın durumuna göre tek tek ya da kombine olarak uygulanabiliyor.