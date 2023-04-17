Anıl Altan'dan Pelin Akil'e romantik doğum günü kutlaması

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Pelin Akil ile dünya evine giren Anıl Altan, eşinin 37'nci yaşını sosyal medya hesabından kutladı. İki çocuk sahibi ünlü çiftten Altan, eşiyle fotoğraflarını kolaj yaptı ve duygusal satırlara yer verdi.

Anıl Altan'dan Pelin Akil'e romantik doğum günü kutlaması

Meslektaşı Pelin Akil ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

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Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Altan, vaktinin çoğunu ikizlerle geçiriyor.

Son olarak Altan, eşi Pelin Akil'in 37'nci yaşını kutladı. Oyuncu, paylaşımına şu notu ekledi:

''Canım Pelin'im (karım, sevgilim, çocuklarımın annesi bu ve daha fazla kimliklerden önce, bunların hepsinden ayrı olarak, güzel ve özel ruh “PELİN” olarak “SEN” olarak iyi ki doğmuşsun. Bu fotoğraflara ve daha koyamadığım anlara bakıp hatırladığım ve hatırlayamadığım tüm anılara bakınca gerçekten iyi ki ki doğmuşsun ,iyi ki varsın ve bu anıların hepsini iyi ki seninle yaşamışım, yaşıyorum. Seni seviyorum sevgilim. Bunlardan daha da güzel anılar biriktireceğimiz, hayallerinin gerçekleşerek yaş aldığın güzel senelerin olsun güçlü kadın, süper anne, güzel eş, minik kız...''

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