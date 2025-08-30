Anıtkabir’de büyük saygısızlık! Aynı görüntüler tekrarlandı...

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ve kuvvet komutanları ile Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette her yıl olduğu gibi "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan", "Reis" sloganları atıldı.

4 SİYASİ PARTİ LİDERİ YER ALDI

Erdoğan önderliğinde kortejde sırasıyla; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yerinde bulundu.

AYNI GÖRÜNTÜLER TEKRARLANDI

Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakan Erdoğan’ın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve devlet erkanı, Misakı Milli Kulesi’ne geçerken, Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bir grup Erdoğan sloganları atılması dikkat çekti. "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan", "Reis" sloganları atıldı.

ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamak da sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun.”