10 Kasımlar başta olmak üzere her ulusal bayramda Anıtkabir’e taşınan bir grubun Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarak günün anlamına ve Ata’nın kabrine saygısızlık yapması, epeydir sosyal medyada tepki çekiyordu. Bu konu TBMM’de gündeme geldi ama iktidar saflarında mahcubiyet değil pişkinlik vardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

‘DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK’

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem komisyonda muhalefet milletvekillerinin Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenlerde Erdoğan'ın lehine kimi şahıslarca slogan atılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan'ın başkomutan olduğunu belirten Erdem, "Onu sevenlerin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur" dedi.

AKP'li Erdem tezahüratlara gelen tepkilere şöyle yanıt verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa uyarınca şu anki başkomutanı bizim Cumhurbaşkanımızdır ve onun sayesinde bugün Azerbaycan’dan Libya’ya, Somali’den Bosna Hersek’e her yerde önemli adımlar atılmıştır. Onun da sevenlerinin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Buna da kıskanacak bir halde olmanız gerçekten garip. Sahiden bir parti hepsi dostumuz; yanlıştan anlamalarını istemem ama hani Atatürkçülük kisveti arkasına sığınarak hiçbir şey yapmadan bu ülke için bu konuları konuşmanıza şaşıyorum. Hani Uğur Mumcu’nun ‘Bu ülkede banka soyanlar kar maskesi, ülke soyanlar Atatürk maskesi takarlar’ sözü son yaşananlarla da çok örtüşüyor."