Anıtkabir'de toplanan vatandaşlara Andımız'ı okutan küçük çocuk

Anıtkabir'in ziyaretçilere açılmasını bekleyenlerin içinde küçük bir çocuk kalabalığa Andımız'ı okuttu:
"Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim."
Anıtkabir'in ziyaretçilere açılmasını bekleyenlerin içinde küçük bir çocuk kalabalığa Andımız'ı okuttu: "Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim."
Anıtkabir'in ziyaretçilere açılmasını bekleyenlerin içinde küçük bir çocuk kalabalığa Andımız'ı okuttu:
"Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim."