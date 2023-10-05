Anız ateşi yaktıktan sonra bayıldı, yanarak öldü

Bayar’ın cesedi, otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ailesi Durumu Jandarmaya Bildirdi
Olay, saat 17.00 sıralarında Kumluca beldesi Hisar köyünde meydana geldi. Muzaffer Bayar, evinin yanında bulunan yamaçtaki arazide anız ateşi yaktı. Alevleri kontrol etmek isteyen Bayar, sarp arazide ayağının kayması sonucu düşüp bayıldı. Akşam eve dönmeyen Bayar’ın ailesi, durumu jandarmaya haber verdi.
Yanmış Cansız Beden Bulundu
Köye gelen jandarma ekipleri ve köy halkı, arama çalışması başlattı. Arama sırasında evin yanındaki tarlada anız yakılması sonucunda sönmüş alevler görüldü. Sarp arazide düşerek bayıldığı belirlenen Muzaffer Bayar’ın yanmış haldeki cansız bedenine ulaşıldı. Bayar’ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.