Anız yakana dekar başı 386 lira ceza

Kaynak: İHA
Anız yakana dekar başı 386 lira ceza

Aydın Didim'de jandarma ekipleri pamuk üreticilerine anız yakmanın dekar başına 386,79 TL cezası olduğunu hatırlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk tarlasına inen jandarma ekipleri, anız yakımı konusunda üreticileri uyarırken, anız yakmanın dekar başına 386,79 TL cezası olduğu hatırlatıldı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Didim ilçesinde sahaya inen ekipler, pamuk hasadı yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan çalışmalarda üreticiler, anız yakımı konusunda uyarıldı.

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Ziyaretlerde üreticilere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakmanın dekar başına 386,79 TL cezası olduğu hatırlatılırken, yangın risklerine karşı ve yaptıkları hasatlar sonucunda anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğü, toprakta canlılara, çevreye ve doğaya verdiği olumsuz etkiler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çevre, doğa ve hayvanların korunması hedefiyle bilgilendirme faaliyetleri ve denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

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