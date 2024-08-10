Anız yangını 20 dönümü kül etti

Yangın, İsmail A.'ya ait bir tavuk kümesinin yanındaki kuru otlarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarım arazilerine ve bir mezarlığa yayıldı.

Yangını fark eden köy sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Yangının hızla yayıldığı bölgede, hem vatandaşlar hem de ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın, yaklaşık 20 dönümlük araziyi küle çevirdi. Yangında 4 tarla ve bir mezarlık büyük zarar gördü. Alevlerin yoğunluğu nedeniyle tarım arazileri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mezarlıkta da ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı ve yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının verdiği zararın boyutları ise köylüleri derinden etkiledi. Özellikle mezarlığın zarar görmesi, köy halkında büyük üzüntüye neden oldu. Yangın, köyde büyük bir maddi kayba yol açarken, aynı zamanda doğanın ve tarım alanlarının korunması konusundaki önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu tür yangınların önüne geçmek amacıyla vatandaşların daha dikkatli olması ve özellikle yaz aylarında kuru otların bulunduğu alanlarda tedbirlerin artırılması gerektiği vurgulandı. Yangının söndürülmesi sırasında büyük çaba harcayan itfaiye ve köylüler, olayın daha fazla büyümesini önleyerek, olası can kayıplarının önüne geçti.