Anız yangını, tarla ile fabrikaya sıçradı; Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldı

Kütahya'da bir tarlada anız yakılması sonucu çıkan yangın, seramik fabrikasına sıçradı. Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, Eskişehir- Kütahya yolu trafiğe kapatıldı

KAYNAK: DHA
Anız yangını, tarla ile fabrikaya sıçradı; Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir yolu 4’üncü kilometrede bulunan İnköy Mahallesindeki bir tarlada çıktı.

Yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle ekinleri tutuşturdu. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, tarladaki yangın kısa sürede bir seramik fabrikası ile bahçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu paletlere sıçradı. 10 itfaiye aracı, 2 arazöz, 1 TOMA ve 50 personelle yangına müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına çevredeki fabrikalara ait kepçe ve dozerler de destek veriyor. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yoğun duman nedeniyle Eskişehir- Kütahya istikameti trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Yurt dışına kaçmaya çalışan HDP'li eski Belediye Başkanı sınırda yakalandı Siyaset
Yurt dışına kaçmaya çalışan HDP'li eski Belediye Başkanı sınırda yakalandı
Orhan Uğuroğlu Merkez Bankası başkanı Gaye Hanım'ı fena yakaladı Güncel
Orhan Uğuroğlu Merkez Bankası başkanı Gaye Hanım'ı fena yakaladı
Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu
İstanbul Valisi Davut Gül: Dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız Güncel
İstanbul Valisi Davut Gül: Dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Mardin'de 5 Iraklının cipte öldürüldüğü olayın sanıkları mahkemede birbirlerini suçladı Güncel
Mardin'de 5 Iraklının cipte öldürüldüğü olayın sanıkları mahkemede birbirlerini suçladı
Telefon alabilmek için 8 aylık bebeği sattılar Dünya
Telefon alabilmek için 8 aylık bebeği sattılar