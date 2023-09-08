Anjiyo olmuş göğüs hastasına ambulans helikopterle sevk

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Oğuldan Mahallesi'nde daha önce anjiyo olmuş göğüs hastası Salih Bayhan (46), yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Anjiyo olmuş göğüs hastasına ambulans helikopterle sevk

Gürpınar ilçesine bağlı Oğuldan Mahallesi'nde yaşayan Salih Bayhan, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

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Mahalleye giden sağlık ekipleri, daha önce kalbinde anjiyo olduğu için göğsünde de ağrı çeken Bayhan'a ilk müdahaleyi köyde yaptıktan sonra, ambulansla, helikopterin iniş yaptığı bölgeye getirdi.

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Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle alınan, Bayhan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

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Tedaviye alınan Bayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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