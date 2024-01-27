Ankara Adliyesinde yeni büro kuruldu

Başsavcı Gökhan Karaköse’nin göreve başlamasının ardından, Ankara Adliyesi’nde bazı başsavcıvekilleri ve Cumhuriyet savcılarının görevleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, Başsavcı Karaköse’nin talimatıyla oluşturulan "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu"nda 12 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Büroda görevli savcılar, adli olaylarla ilgili olarak mesai saatleri dışında verilecek tüm talimatları verecekler. Bu talimatlar, olay yeri incelemesi, ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile birlikte, gözaltı/ek gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma gibi koruma tedbirlerini de içerecek.

Büro, suç tipine göre kolluk kuvvetlerine talimat verecek ve bu sayede soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi, UYAP-EKİP entegrasyonu gereği savcı-kolluk görüşme tutanaklarının hızla düzenlenmesi sağlanacak.

Nöbetten ve nöbet izinlerinden kaynaklanan performans ve iş gücü kaybı ile karışıklığın önlenmesi, nöbetçi katiplerin atanması ve çalışma usullerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan bu büro, 5 Şubat’tan itibaren faaliyete geçecek.

Diğer yandan, ihtisas nöbeti tutan diğer bürolar kendi nöbetlerini sürdürecekt. Bu sayede uygulamada birlik sağlanacak ve nöbet işlemleri daha da hızlanacak.