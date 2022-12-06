﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ankara Akyurt SYDV, Temizlik Personeli olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022 olarak belirtildi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*18-35 yaş arasında olmak,
*Çalışmaya engel durumu olmamak,
*Sosyal Güvenlik Kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan.
GEREKLİ BELGELER
*Dilekçe (idarece verilecektir),
*Vesikalık Resim (1 adet),
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
*Adli Sicil Kaydı,
*Sağlık Raporu.
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