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Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak

Ankara Akyurt SYDV, Temizlik Personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 12:35
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Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçici işçi alacak

Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ankara Akyurt SYDV, Temizlik Personeli olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022 olarak belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*18-35 yaş arasında olmak,
*Çalışmaya engel durumu olmamak,
*Sosyal Güvenlik Kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan.

GEREKLİ BELGELER
*Dilekçe (idarece verilecektir),
*Vesikalık Resim (1 adet),
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
*Adli Sicil Kaydı,
*Sağlık Raporu.

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