﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ankara Akyurt SYDV, Temizlik Personeli olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022 olarak belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*18-35 yaş arasında olmak,

*Çalışmaya engel durumu olmamak,

*Sosyal Güvenlik Kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan.

GEREKLİ BELGELER

*Dilekçe (idarece verilecektir),

*Vesikalık Resim (1 adet),

*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

*Adli Sicil Kaydı,

*Sağlık Raporu.