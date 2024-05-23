Ankara - Atina hattında yeni gerilim. 'Türkiye'nin parmağı var'

Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaşma çabaları devam ederken Libya'yla yaşanan tansiyon Yunan basınında Türkiye'ye yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

LİBYA'DAN YUNANİSTAN'A NOTA

Trablus'taki geçici hükümetin geçen hafta Girit'in güneyindeki sismik araştırmalar nedeniyle Atina'ya nota verdiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Yunan elçi Nikos Garilidis'e uyarı mektubu gönderen Libya, söz konusu bölgenin kendisine ait olduğunu Yunan tarafında bildirdi.

Yunan Kathimerini gazetesi, mektubun geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeden hemen önce gönderildiğine vurgu yaparak, Libya'nın notasında Türkiye'nin parmağının olabileceğini iddia etti.

ERDOĞAN VE LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'NİN İLİŞKİSİ

Gazete, Libya'daki Abdulhamid Dibeybe hükümeti üzerinde Türkiye’nin büyük etkiye sahip olduğunu hatırlatarak, Libya ile Yunanistan arasında yaşanan son gerilimde Türkiye’nin rolü olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye ve Dibeybe hükümeti arasında deniz araştırmaları anlaşması bulunduğuna da belirten Kathimerini gazetesi, Libya'daki hükümetin daha önce de Yunanistan'ı kendi karasularını ihlal etmekle suçladığını hatırlattı.

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası diplomatik krize yol açmış, Atina anlaşmanın derhal iptal edilmesini talep etmişti.