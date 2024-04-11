Ankara Büyükşehir Belediyesi Fitre Ver kampanyası ile 24 bin 200 aileye ulaştı

Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fitre Ver kampanyası ile 24 bin 200 aileye ulaştı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye’den ve yurt dışından kampanyaya katılan 17 bin 600 hayırsever, 21 milyon 347 bin 832 lira bağışta bulunarak, Başkent'teki 24 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye destek oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyoruz” ifadesiyle başlattığı hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan, “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası düzenledi.

Hayırseverler Ramazan ayı boyunca fitrever.ankara.bel.tr adresi üzerinden Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına bağışta bulundu.

KAMPANYAYA 17 BİN 600 HAYIRSEVER KATILDI

Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü olarak Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyasına, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 17 bin 600 hayırseverin katılım gösterdi.

Ramazan ayı süresince devam eden ve 'bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' şekilde https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden sürdürülen kampanyada, bin 781 kişiye 130 TL, 2 bin 499 kişiye 260 TL, 2 bin 580 kişiye 390 TL, 3 bin 639 kişiye 520 TL, 8 bin 417 kişiye 650 TL, 3 bin 200 kişiye bin 40 TL ve 2 bin 84 kişiye de 30 günlük fidye olan 3 bin 900 TL ile Başkent Kartlarına bağışta bulunularak destek oldu.

24 BİN 200 AİLEYE FİTRE YA DA FİDYE VERİLDİ

81 il ve yurt dışından toplam 17 bin 600 kişinin katıldığı kampanya ile 159 bin 273 adet fitre ve fidye veren hayırseverler toplamda 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruş bağışta bulunarak 24 bin 200 Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.

İlgili Haberler
İki ülke Çin'i kuşatıyor. Uzak Doğu’da gerilimi tırmandıracak gelişme
Mahfi Eğilmez Dünya Bankası ile IMF arasındaki farkı açıkladı. Şimşek açıkladı soru yağmuru başladı
Amerika’da bütçe açık verdi. Geçen seneye göre yüzde 23 arttı
Son Haberler
Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı. Almanya’yı Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmişti Dünya
Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı. Almanya’yı Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmişti
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı Ekonomi
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Başa çıkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başa çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
Cem Yılmaz’dan olay Yılmaz Erdoğan esprisi! Dilber'i bir tarafınla yaz tutar dedim, gerçekten bir tarafıyla yazmış Magazin
Cem Yılmaz’dan olay Yılmaz Erdoğan esprisi! Dilber'i bir tarafınla yaz tutar dedim, gerçekten bir tarafıyla yazmış
Ruhi Çenet 9 milyonluk hesabını nasıl kaptırdığını adım adım anlattı! Bilgisayarına böyle sızdılar Gündem
Ruhi Çenet 9 milyonluk hesabını nasıl kaptırdığını adım adım anlattı! Bilgisayarına böyle sızdılar
Fitch’ten Türk şirketlerini üzen haber Ekonomi
Fitch’ten Türk şirketlerini üzen haber
Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti Spor
Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti