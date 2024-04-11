Ankara Büyükşehir Belediyesi Fitre Ver kampanyası ile 24 bin 200 aileye ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyoruz” ifadesiyle başlattığı hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan, “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası düzenledi.

Hayırseverler Ramazan ayı boyunca fitrever.ankara.bel.tr adresi üzerinden Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına bağışta bulundu.

KAMPANYAYA 17 BİN 600 HAYIRSEVER KATILDI

Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü olarak Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyasına, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 17 bin 600 hayırseverin katılım gösterdi.

Ramazan ayı süresince devam eden ve 'bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' şekilde https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden sürdürülen kampanyada, bin 781 kişiye 130 TL, 2 bin 499 kişiye 260 TL, 2 bin 580 kişiye 390 TL, 3 bin 639 kişiye 520 TL, 8 bin 417 kişiye 650 TL, 3 bin 200 kişiye bin 40 TL ve 2 bin 84 kişiye de 30 günlük fidye olan 3 bin 900 TL ile Başkent Kartlarına bağışta bulunularak destek oldu.

24 BİN 200 AİLEYE FİTRE YA DA FİDYE VERİLDİ

81 il ve yurt dışından toplam 17 bin 600 kişinin katıldığı kampanya ile 159 bin 273 adet fitre ve fidye veren hayırseverler toplamda 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruş bağışta bulunarak 24 bin 200 Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.