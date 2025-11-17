Kennedy Caddesi'ndeki “Kızılay” yazılı yön tabelası daha öncede çalınması ve zarar görmesi biri nedenlerde gündeme gelmişti. Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında bir dönem sosyal medya platformlarında bir 'akım' bile başlamıştı.



Bu kez de söz konusu tabelanın etrafına dikenli teller örüldüğü iddia edildi. Sosyal medyada bir paylaşılan bir fotoğrafın hızla yayıldı.



ANKARA BELEDİYESİ İDDİALARI YALANLADI

Ankara Belediyesi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kızılay tabelasına dikenli tel çektiği yönünde iddialar dolaşıma sokulmuştur.

Söz konusu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.