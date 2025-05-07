Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Osman Gökçek'e zehir zemberek yanıt!

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) bir şirketten ihale ile 45 milyon bardak aldığını öne sürdü.

Gökçek, "Farz edelim ki (Ankara'da her gün taziyeye katılan) beş bin vatandaşımızın üç bini çay içsin. 41 yıl Ankara'ya cenaze işyerinde yetebilecek kadar bardak alınmış, Öncelikli olarak bunların nerelerde olduğunu, hangi depolarda olduğunu sormak istiyorum" ifadelerini kulandı.

ABB'DEN GÖKÇEK'E YANIT!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Gökçek'in iddialarına yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi.

ABB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara’nın üzerine çöken bu anlayış; şimdi çıkmış, utanmaz bir yüzsüzlükle iftira siyasetine sarılıyor.

Oysa herkes biliyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde suç işleyen cezasız kalmaz.

Ancak özellikle belirtmek isteriz: Elinde gerçekten bir delil olduğunu iddia edenin adresi bellidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda var. Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız.

Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır."