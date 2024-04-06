Ankara-Eskişehir YHT'yi kullanan yolcu sayısı açıklandı

Uraloğlu, son 22 yılda demir yollarında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ve Türkiye’nin dünyada yüksek hızlı trene sahip 8. ülke olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye’nin her köşesini hızlı tren hatlarıyla birbirine bağladıklarını belirtti ve şunları ekledi: “22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolar yatırım yaptık. Hızlı tren altyapımız sayesinde Türkiye, dünyanın en iyi demir yolu altyapılarından birine sahip oldu. 13 Mart 2009’da Eskişehir-Ankara hattıyla ülkemizde ilk YHT ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ankara-Eskişehir arasında başlayan YHT işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve son olarak geçen yıl hizmete giren Ankara-Sivas-Ankara güzergahlarında devam ediyor. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 35’ine doğrudan, yüzde 54’üne bağlantılı olarak ulaşıyor.”

Uraloğlu, hızlı tren hatlarının hızı ve konforu nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirtti ve “Hızlı tren hatlarımız, doğrudan ulaştığı şehirlere rahat, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor. YHT’ler ile otobüs bağlantısıyla Bursa, Antalya, Manavgat, Alanya, Adana ve Mersin’e kombine taşımacılık yapılıyor.” dedi.

Uraloğlu, Ankara-Eskişehir hattının ilk hizmete giren YHT olması nedeniyle Türkiye’nin en değerli hattı olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Hizmete girdiğinde Ankara-Eskişehir arası karayolu ile yaklaşık 4 saat sürüyordu. Bu seyahat süresini 1 saat 25 dakikaya indirdik. Şu anda Ankara-Eskişehir arasında günde karşılıklı 4 sefer yapıyoruz. Ayrıca Ankara-İstanbul YHT’ler de bu hatta hizmet veriyor. Ankara-Eskişehir hattında hizmete girdiği günden bu yana 5 Nisan 2024 tarihine kadar 20 milyon 419 bin 448 yolcu taşındı. Sadece geçen yıl taşınan yolcu sayısı 641 bin 657 oldu. 2023’te her Ankara-Eskişehir YHT, ortalama 1758 yolcu taşıdı. 2024’te ise 5 Nisan’a kadar toplam yolcu sayısı 78 bin 575 oldu ve her Ankara-Eskişehir YHT ortalama 1455 yolcu taşıdı. Bu rakamlar, vatandaşlarımızın konforu için ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı gösteriyor.”

Uraloğlu, hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan YHT’lerin her seferinde neredeyse tam dolu olduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Her gün yaklaşık 35-40 bin kişi YHT konforuyla seyahat ediyor. YHT artı otobüs ya da YHT artı tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılıklarımız bile önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor. Bu nedenle YHT hatları yüksek oranda tercih ediliyor. Vatandaşlarımız bu konfordan ve hızdan memnun kaldı. Çünkü YHT hatlarıyla seyahat etmek, şehir içinde seyahat etmekten daha hızlı ve konforlu hale geldi.”