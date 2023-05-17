Ankara fırtınaya teslim oldu: Başkent kıyamet filmi setine döndü

Ankara'da öğleden sonra başlayan yağmur ve hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar ağaç devirdi, çatıları uçurdu.

Ankara fırtınaya teslim oldu: Başkent kıyamet filmi setine döndü

Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu.

FIRTINADA 1 VATANDAŞ YARALANDI, MADDİ HASAR OLUŞTU

Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı.

Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi.

"SANKİ BULUTLAR YERE YAPIŞTI"

Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun paylaştığı videoda fırtınanın ne kadar şiddetli olduğu görüldü. Uğuroğlu, "Sanki bulutlar yere yapıştı" diyerek Ankaralı vatandaşların hislerine tercüman oldu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI YAPILDI

Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök görültülü sağanak yağışı beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

"ARALIKSIZ MÜDAHALE EDİYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Ankara'da yoğun yağış başlamıştır. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1221 araç ve 2565 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir" açıklamasını yaptı.

Ankara'dan fırtına görüntüleri:

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