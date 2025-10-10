Tarihin en kanlı terör saldırılarından biri olan 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 10'uncu yılı.

Türkiye, takvimler 10 Ekim 2015'i gösterdiğinde "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa yönelik saldırı gerçekleştirildi.

TARİHİN EN KANLI TERÖR SALDIRISI

Miting için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü IŞİD mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 101 sivil yaşamını yitirmiş, 379 kişi yaralanmıştı. Saldırı, Türkiye tarihinde en çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak geçti.

Hayatını kaybedenler için Ankara Tren Garı başta olmak üzere birçok noktada anma düzenleniyor.

Anmalara çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Ankara Adliyesi'ne yürümek isteyenlere izin vermeyen polisten biber gazlı müdahale geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: KÖTÜLÜĞE KARŞI İYİLİĞİN YANINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı'nın 10'uncu yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel şunları kaydetti:

"Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum. Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

SORUŞTURMA

Saldırıya ilişkin soruşturma yaklaşık 8 ay sonra tamamlandı, 36 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2016’da başlandı.

Sanıklardan 16'sına saldırıdan bu yana ulaşılamadı.