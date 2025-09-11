Ankara güne deprem ile uyandı! İlk açıklama geldi (11 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.8 km derinliğinde olan sarsıntı çevre ilçelerde hissedildi. Mansur Yavaş: “Olumsuzluk yok, gelişmeleri takip ediyoruz.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 08.24'te olan depremin merkez üssünü Kalecik ilçesi olarak açıkladı. Yerin 11,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara'da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

