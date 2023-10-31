Ankara için sürpriz aday. AKP’den yerel seçim hamlesi

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma giderken AKP kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için sürpriz bir isim konuşuluyor.

Teşkilathaber’den Senem Kaya’nın haberine göre, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı olabileceği iddia edildi. Köse’nin yapılan anketlerde üst sıralarda yer aldığı öne sürüldü.

”BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYI OLMAYI KİM İSTEMEZ Kİ?”

Köse, geçtiğimiz haftalarda bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sorusuna ilişkin, “İlçe belediye başkanlığından Büyükşehir belediye başkanı olmayı kim istemez ki?” diyerek “Ankara’dan bir adayımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir arkadaşımıza görev verilecek şekilde Ankara’yı alacağız, bundan hiçbir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.