Ankara için sürpriz aday. AKP’den yerel seçim hamlesi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ankara için bomba bir iddia ortaya atıldı. 31 Mart’taki seçimlerde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin AKP’nin Ankara adayı olacağı iddia edildi.

Ankara için sürpriz aday. AKP’den yerel seçim hamlesi

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma giderken AKP kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için sürpriz bir isim konuşuluyor.

Teşkilathaber’den Senem Kaya’nın haberine göre, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı olabileceği iddia edildi. Köse’nin yapılan anketlerde üst sıralarda yer aldığı öne sürüldü.

muratkose.jpg”BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYI OLMAYI KİM İSTEMEZ Kİ?”

Köse, geçtiğimiz haftalarda bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sorusuna ilişkin, “İlçe belediye başkanlığından Büyükşehir belediye başkanı olmayı kim istemez ki?” diyerek “Ankara’dan bir adayımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir arkadaşımıza görev verilecek şekilde Ankara’yı alacağız, bundan hiçbir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
AKP’de ilk kez organize hareket eden ve sonuç alan bir klikten söz ediliyor. Ankara kulislerinden sızdı
İsmail Küçükkaya aldığı son kulis bilgisini paylaştı: İşte AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı
AKP'de Ankara ve İstanbul için aday adayları belli oldu
Fatih Altaylı AKP'nin Ankara adayını açıkladı. “Dün kulağıma fısıldandı” dedi
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’ Gündem
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Gündem
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi Dünya
Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu Spor
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım Yaşam
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu Gündem
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu
Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali Ekonomi
Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali