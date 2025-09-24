Ankara Keçiörengücü puanı son anlarda kurtardı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekip, 1. dakikada öne geçti. Orta sahadan Orhan Ovacıklı’nın pasında defansın arkasına koşu yapan Mustafa Fettahoğlu sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0
72. dakikadaki Ankara Keçiörengücü atağında sol kanattan Ali Dere’nin ceza sahasına yaptığı ortada Mame Biram Diouf’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
77. dakikada Erzurumsporlu Giovanni Crociata orta alandan aldığı topla ceza yayı önüne kadar sürdü. Crociata'nın sert vuruşunda kaleciyi geçen top yan direkten oyun alanına geri döndü.
84. dakikada Okwuchukwu Ezeh’in ceza sahasına yaptığı ortada top Brandon Baiye’nin eline çarptı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
88. dakikada beyaz noktanın başına geçen Eduart Rroca topu ağlara gönderdi: 1-1
Bu sonuçla Erzurumspor FK 13 puana, Ankara Keçiörengücü de 9 puana yükseldi.