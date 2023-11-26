Ankara komşular arasında bir ‘gürültü’ kavgası daha: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında tadilat nedeniyle çıkan gürültü kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 1586/1'inci sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Recep Öztürk, gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşusu Kerim Tokgöz'ün evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma, Kerim Tokgöz'ün aynı apartmanda oturan akrabalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından R.C.Ö., evine gidip ruhsatsız tabancasını alarak Kerim Tokgöz ve akrabaları E.T., Z.T., M.T., H.T., F.Ö.'ye ateş etti.

MOTOSİKLETİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Recep Öztürk, daha sonra tabancasını olay yerinde bırakıp, üzerine kayıtlı motosikletiyle kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, polis, şüpheli Recep Öztürk'ün yakalanması için çalışma başlattı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kerim Tokgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

3 GÜN ÖNCE DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 gün önce yaşanan gürültü kavgasında ise 72 yaşındaki T.Ü., üst katta oturan komşularına pompalı tüfekle ateş açmıştı. Yaşanan bu olayda saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) hayatını kaybetmişti.