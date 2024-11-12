Ankara kulislerinden sızdı… Erdoğan’ın adaylığı için masada iki formül var

Bahçeli 5 Kasım'daki meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada anayasayı işaret ederek, “Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin bu çıkışının ardından Erdoğan da “Rabb’im ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye’ye hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuşması ile adaylık sinyalini verdi. Ancak iki dönem kuralı nedeniyle Erdoğan, yeniden aday olamayacak. Bu noktada Ankara kulislerinde Erdoğan’ın adaylığı için iki seçenek olduğu belirtildi. Kulislerde, “mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Meclis’in seçim kararı alması.” denildi.

BAHÇELİ ERDOĞAN İÇİN “TEK SEÇENEK” DEMİŞTİ

2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Erdoğan’ın da 2 dönemi doldurması adaylık için en büyük sorunların başında geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Kasım’daki meclis grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, “Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız CHP'nin içinde dört yıl kala aday mı arayacağız? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında Erdoğan ise adaylığı konusunda sinyali verdi. “Rabb’im ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye’ye hizmete devam edeceğiz” diyerek Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan’ın da üçüncü defa aday olmak istediğine yönelik bugüne kadarki ‘en net açıklama’ olarak adlandırıldı.

ANKARA KULİSLERİNDE 2 FORMÜL MASADA

Muhalefetin erken seçim çağrıları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının yolunun açılmasına yönelik tartışmalar AK Parti’de de gündem maddeleri arasında oldu. Türkiye Gazetesi’nin elde ettiği Ankara kulislerinde Erdoğan için 2 formülün masada olduğu belirtildi. Kulislerde, “Mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Meclis’in seçim kararı alması. Anayasa değişikliğine sayımız yetmiyor, Meclis’in seçim kararı almasında da muhalefetin desteği gerekiyor. Anayasa ihtimali, Meclis’in seçim kararı alması ihtimalinden daha zor. Ancak Meclis’in seçim kararı alarak seçime gidilmesi formülü üzerinde durabiliriz. Çünkü o gün geldiğinde, muhalefet ‘seçimden kaçıyor’ görüntüsü vermek istemez. Şu anda 2028’den önce bir seçim kesinlikle gündemde değil. Meclis’ten seçim kararı alınacaksa, bunu 2027’de tartışmaya başlayabiliriz” yorumlar yapıldı.