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Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Medipol Üniversitesi, bünyesinde Prof. Dr. olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:21
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Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Ankara Medipol Üniversitesi, bünyesinde Prof. Dr. olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı Statüde" Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 05.01.2023 günü saat 17:00ye kadar aşağıdaki üniversite adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.aiikaramedipoLedu.tr den ulaşılabilir.

NOT;

. Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Öğretim üyeleri için:

. Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabılim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK fomıatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Diploması e-devletten alınmalı veya Noter onaylı veya aşıtlarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretim ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

. Belgelerin aşıtlarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.

. İlgili kadrolara başvuran adayların başvurulan, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi. Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartlan taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat-Başvuru Adresi:

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı. Biga Sk. 06050 Altındağ-ANKARA

Tel: 0312-324 2411

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