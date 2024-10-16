Ankara Müftüsü'nden WiFi fetvası: Caiz değil

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, vatandaşların birbirlerine sağladığı internet erişiminin hane dışında olması halinde "caiz" olmayacağını öne sürdü.

Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen, "Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?" sorusuna cevap veren Çınar, bunun caiz olmadığını, internet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka bir kişinin daire ve kurumlarla paylaşımına müsaade edilmediğini, bu nedenle caiz olmadığını iddia etti.

"KENDİ EVİNDEN KOMŞUNUN İNTERNETİNİ KULLANMAK CAİZ DEĞİL"

Müftü Çınar kendisine sorulan soruya şu sözlerle yanıt verdi, “Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir.”

Bu tür ihalelerde sözleşmenin kapsamı dışına çıkmanın uygun olmadığını ifade eden Çınar, “Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir.” açıklamasında bulundu.

Bu tür ihalelerde sözleşmenin kapsamı dışına çıkmanın uygun olmadığını belirten Çınar, “Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir” dedi.