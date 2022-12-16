Mesai arkadaşını öldürdüğü iddia edilen güvenlik görevlisi tutuklandı

AA'da yer alan habere göre, ilçedeki bir PTT şubesinde şef olarak görev yapan Mehmet Koç’u dün tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Koç'un cenazesi, Haymana ilçesi Gedikli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Dünkü olayda Mehmet Koç (37) ile güvenlik görevlisi H.K. arasında tartışma çıkmış, H.K'nin tabancayla 4 el ateş ettiği Koç, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olay sonrası kaçan zanlı polis tarafından yakalanmıştı.