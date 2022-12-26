Ankara Valisi Şahin’den Atatürk’ün kente gelişinin 103. yıl dönümü mesajı

Vasip Şahin, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. Şahin’in mesajı şöyle:

“27 Aralık 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye’nin gelişiyle hem askeri hem de siyasi bakımdan Milli Mücadele’nin karargahı olan Ankara; milli direniş ruhunun da simgesi olmuş, aziz milletimiz umut ve ideallerini buraya bağlamıştır.

İstiklal Harbi'nin sevk ve idare merkezi olarak tarihi bir misyon üstlenen Ankara ve Ankaralılar; bir dönüm noktasında stratejik kararların alınmasına, TBMM’nin kurulmasına, Cumhuriyet'in ilanına ve devletin temel kurumlarının teşkiline tanıklık etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışma kararlılığında olan Ankaralılar adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ankara’yı teşriflerinin 103. yıl dönümünde şükran ve minnetle yâd ediyor; Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.”