26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Valisi Şahin’den Atatürk’ün kente gelişinin 103. yıl dönümü mesajı

Ankara Valisi Şahin’den Atatürk’ün kente gelişinin 103. yıl dönümü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ankara’yı teşriflerinin 103. yıl dönümünde şükran ve minnetle yâd ediyor; Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:39
Takip Et

Ankara Valisi Vasip Şahin’den Atatürk’ün kente gelişinin 103. yıl dönümü mesajı

Ankara Valisi Şahin’den Atatürk’ün kente gelişinin 103. yıl dönümü mesajı
+
Aa
-

Vasip Şahin, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. Şahin’in mesajı şöyle:

“27 Aralık 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye’nin gelişiyle hem askeri hem de siyasi bakımdan Milli Mücadele’nin karargahı olan Ankara; milli direniş ruhunun da simgesi olmuş, aziz milletimiz umut ve ideallerini buraya bağlamıştır.

İstiklal Harbi'nin sevk ve idare merkezi olarak tarihi bir misyon üstlenen Ankara ve Ankaralılar; bir dönüm noktasında stratejik kararların alınmasına, TBMM’nin kurulmasına, Cumhuriyet'in ilanına ve devletin temel kurumlarının teşkiline tanıklık etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışma kararlılığında olan Ankaralılar adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ankara’yı teşriflerinin 103. yıl dönümünde şükran ve minnetle yâd ediyor; Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
4
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
5
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
6
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
7
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
﻿Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
﻿Haramidere'de tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
﻿5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
﻿5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
﻿5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
﻿Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
﻿Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.