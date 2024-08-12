Ankara’da 10 kilogram esrar ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da 10 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında; 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde tespit edilen adrese 11.08.2024 günü operasyon düzenlendi. Operasyonda narkotik arama köpeği beraberinde yapılan aramalar neticesinde; 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, gerekli adli işlemlerin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilecek.

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