Ankara’da 10 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara'da NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde tespit edilen adrese 11.08.2024 günü operasyon düzenlendi. Operasyonda narkotik arama köpeği beraberinde yapılan aramalar neticesinde; 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, gerekli adli işlemlerin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilecek.