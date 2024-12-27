Ankara'da 133 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kaynak: İHA
Ankara'da 133 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

50 yaşındaki M.B. cezaevinden kaçtı ve Kırşehir'de işlediği suçlardan 133 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Firari Ankara'da kıskıvrak yakalandı.

Kırşehir'de işlediği farklı suçlar nedeniyle hakkında 133 yıl hapis cezası verilen M.B.'nin (50) sevk edildiği cezaevinden firar ederek Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Şahsın mesleğinin pazarcılık olması nedeniyle Sincan ve Etimesgut bölgelerindeki pazar yerlerinde çalışma başlatılarak, özel ekip kuruldu.

Ekipler, Etimesgut'taki bir pazar yerinde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlaması üzerine kaçmaya başlayan şüpheli ile polis arasındaki kovalamacanın ardından yakalanan kişinin M.B. olduğu belirlendi.

Yol kesmek, hırsızlık, silahla yağma gibi pek çok suça karıştığı öğrenilen şahıs, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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