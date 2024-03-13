Ankara'da 20 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları takip sonucu A.E. ve M.M. isimli şüpheli kişilerin kullandığı TIR'larda kaçak tütün olduğu belirlendi.

20 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gölbaşı’nda gerçekleştirilen yol kontrol noktasında durdurulan 2 TIR'daki aramalarda 19 ton tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.