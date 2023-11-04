Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 4 bin 212 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi çevresinde içerisinde tarihi eserlerin bulunduğu A.E'ye ait ikamet ve depolar tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 bin 212 sikke, 893 tarihi eser niteliğinde obje, 4 adet tarihi eser nitelikte tabanca ve 1 tabanca ile 109 fişek ele geçirildi.

Tarihi eserlere, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi

Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
İslam Memiş o tarihi işaret etti! Borsada tarihi düşüş yaşanacak Ekonomi
İslam Memiş o tarihi işaret etti! Borsada tarihi düşüş yaşanacak
S&P’den kabus gibi tablo: 2024'te dolar kurunun ulaşacağı rakamı açıkladılar Ekonomi
S&P’den kabus gibi tablo: 2024'te dolar kurunun ulaşacağı rakamı açıkladılar
Okulda yangın alarmı paniğe sebep oldu Yaşam
Okulda yangın alarmı paniğe sebep oldu
Anadolu Efes kötü gidişi durduramıyor. Bir darbe de Bologna'dan Spor
Anadolu Efes kötü gidişi durduramıyor. Bir darbe de Bologna'dan
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi
CHP’de kurultaya saatler kala Özgür Özel delegelere seslendi: İkinciliklere razı olmayacağımız bir süreci başlatmak istiyorum Siyaset
CHP’de kurultaya saatler kala Özgür Özel delegelere seslendi: İkinciliklere razı olmayacağımız bir süreci başlatmak istiyorum