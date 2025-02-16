Ankara’da 5 katlı binada korkutan yangın

Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 652. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.