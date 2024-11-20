Ankara'da 50 milyonluk vurgun!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 50 milyonluk vurgun!

Ankara’da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan D.D, yüksek gelir elde edeceğini ileri sürerek 50 milyon lira kayıplara karıştığı iddia edildi. Dolandırıldıklarını fark eden kişiler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çankaya ilçesindeki bir kamu kurumunda çalışan D.D., iş arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu ve yüksek gelir elde edeceğini söyledi. Bunun üzerine iş arkadaşları, birikimlerini ve çektikleri kredileri D.D.'ye teslim etti.

Ancak D.D. bir süre sonra işe gelmedi ve telefonlara da cevap vermedi. Dolandırıldığını fark eden çok sayıda kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında D. D. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'ye kaçtığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelinin yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun!

Ankara'da 50 milyonluk vurgun!

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