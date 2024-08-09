Ankara’da 9 kişinin öldüğü otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Kazadan saniyeler önce görüntülendi

Kaynak: DHA / İHA
Ankara’da 9 kişinin öldüğü otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Kazadan saniyeler önce görüntülendi

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği 26 kişinin yaralandığı feci kazaya karışan otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerin kazadan saniyeler önce çekildiği öğrenildi.

Ağrı’dan İzmir’e giden yolcu otobüsü Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak önce bariyerlere sonra da üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı.

Hurdaya dönem otobüste sıkışan yolcuları çıkaran ekipler yaralanan yolcuları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası incleme başlatılırken soruşturma için 3 savcı görevlendirildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Feci kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Kaza alanına 150 metre mesafede bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde otobüsün kazadan saniyeler önce yolda gittiği anlar yer aldı.

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