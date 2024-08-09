Flaş... Flaş... Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Flaş... Flaş... Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün köprüye saplandğı bildirildi. Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edildi.

Ankara'da meydana gelen bir trafik kazası, günün ilk saatlerinden itibaren tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Polatlı ilçesindeki köprüde meydana gelen kazada, Eskişehir istikametine seyreden bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı.

Kazada çok sayıda insan hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Feci kazada 11 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Ankara-Polatlı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, köprüye çarptı.

Sabah saatlerinde yaşanan kazada çok sayıda insan hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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