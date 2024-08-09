Ankara Polatlı'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan İzmir'e doğru hareket eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı otobüs, sabaha karşı Polatlı'nın Olukpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak köprü ayaklarına çarptı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, otobüsün içinde sıkışan yolcuları kurtardı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle güzergah trafiğe kapatıldı.

Olay sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, otobüsün hız yaptığı ve kaza anında yalpaladığını belirtti. Türkoğlu, otobüsten fırlayan parçaların aracına isabet ettiğini, otobüsün hız nedeniyle kontrolden çıktığını ifade etti.

Kazanın ardından ölenlerin yakınları, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Merkezi önünde toplandı. Acı haberle sarsılan bazı vatandaşlar bayıldı, gözyaşlarına boğulan kadınlar ağıt yaktı.

Hayatını kaybeden Fevzile Baydar’ın kardeşi İsmail Bayram, acı haberi internet üzerinden aldıklarını belirterek, ablasının kızı Şuna Yaşar ile birlikte öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlu bıraktığını söyledi. Bayram, “Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı” dedi.

Kazanın şokunu yaşayan bir başka vatandaş, olay esnasında otobüsün arkasında seyahat ettiğini ve kazayı görerek olay yerine geldiğini belirtti. “Acı hepimizin acısı. Türkiye’nin acısı” şeklinde duygularını ifade etti.