Ankara'da akrabalar birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da akrabalar birbirine girdi

Ankara’da akrabalar arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kanlı saldırı Sincan’daki bir apartman dairesinde meydana geldi. G.Y. (35) ile yanına gelen iki akrabası arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyüdüğü olayda şahıslar, G.Y.’yi sırtından ve bacağından bıçakladı.

G.Y.’nin telefonunu alıp, evinin kapısını üzerine kilitleyen saldırganlar olay yerinden kaçarken, durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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