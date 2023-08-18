Ankara'da alevlerin sardığı apartman çatısı küle döndü

Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Ankara'da alevlerin sardığı apartman çatısı küle döndü


Altındağ ilçesi Karapürçek Caddesi'nde yer alan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıyı saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
“DUMANLAR DA ÇOK BÜYÜKTÜ”
Olayın tanıklarından Turgut Altıntaş, “Dışarıda bağırma sesleri vardı. Çıkıp baktığımızda dumanları gördük. Yukarıdakileri uyardık, aşağıya inmeleri için. Ardından da alevler çıktı. Alevlerin boyutu büyüktü. Sonra da itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Dumanlar da çok büyüktü. Ölü ve yaralı yok şu anda” ifadelerine yer verdi.

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