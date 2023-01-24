24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taciz iddiasıyla cinayete indirimli 11 yıl 8 ay hapis

Taciz iddiasıyla cinayete indirimli 11 yıl 8 ay hapis

Ankara'da, annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörtdaş'ı (60) darbederek öldüren Yusuf Şavur (33), haksız tahrik hükümleri uygulanıp, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 18:13
Takip Et

Ankara'da annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörtdaş'ı darbederek öldüren Yusuf Şavur’a haksız tahrik indirimli 11 yıl 8 ay hapis cezası

Taciz iddiasıyla cinayete indirimli 11 yıl 8 ay hapis
+
Aa
-

Yusuf Şavur, 13 Ağustos 2022'de, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Ramazan Dörtdaş'ı darbederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dörtdaş yaşamını yitirdi, gözaltına alınan Şavur ise tutuklandı. Ramazan Dörtdaş'ı, annesini taciz ettiği için öldürdüğünü söyleyen Yusuf Şavur hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Şavur, Ramazan Dörtdaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanıp, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yusuf Şavur, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Olayda ben de yaralandım. Bir anlık öfkeyle vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı Ali Erdem de müvekkilinin öldürme kastıyla hareket ettiği yönünde delil bulunmadığını belirterek, cezanın 'neticesi sebebiyle ölüme neden olma' suçundan kurulmasını talep etti. Erdem, tutuklu kaldığı süre gözetilip, sanığın tahliyesini de talep etti.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik hükümlerini uygulayıp, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Yusuf Şavur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
2
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
3
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
7
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.