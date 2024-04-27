Galatasaray'a veda etti. 'Herkese teşekkür ederim' diyerek gitti

Galatasaray'da flaş ayrılık.

Sarı kırmızılı takımın kadın voleybol takımında forma giyen Yağmur Karaoğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı verdi.

Karaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yurtdışı deneyimim ve ardından yaşadığım sakatlıktan sonra bana kapılarını açan Galatasaray Spor Kulübü’ne bugün veda zamanı… Geçtiğimiz sezon boyunca bizlere destek olan Galatasaray taraftarı başta olmak üzere, beraber çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik – idari kadromuza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Uzun, bazen üzüldüğümüz bazen sevindiğimiz ama sahada elimizden geleni yaptığımız bu güzel ve Galatasaray forması altında geçen sezonu kariyerimin önemli hatıralarından biri olarak saklayacağım. Herkese, herşey için teşekkür ederim.